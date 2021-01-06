الداخلية تلاحق السوق السوداء لأسطوانات الأكسجين والمستلزمات الطبية

استمراراً للدور المنوط لكل قطاعات وزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة تداعياته، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ولاسيما التصدي لممارسات احتكار المستلزمات الطبية وأسطوانات غاز الأكسجين لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالاشتراك مع عدد من مديريات الأمن.

وأسفرت الجهود عن ضبط العديد من القضايا على مستوى 3 محافظات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة

- ضبط 50 أسطوانة غاز أكسجين فارغة، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات بدون ترخيص.

- ضبط 20 أسطوانة غاز أكسجين ممتلئة، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات بدون ترخيص.

- ضبط 3900 قطعة مستلزمات طبية «كمامة – سنون أنسولين» بدون مستندات (مجهولة المصدر)، و30 أسطوانة غاز أكسجين، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

الجيزة

- ضبط 56 أسطوانة غاز أكسجين فارغة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات بدون ترخيص.

الشرقية

- ضبط 37 أسطوانة غاز أكسجين ممتلئة، بدون مستندات (مجهولة المصدر)، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

- ضبط 25 أسطوانة غاز أكسجين ممتلئة، بدون مستندات (مجهولة المصدر)، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

- ضبط 13 إ أسطوانة غاز أكسجين ممتلئة، بدون مستندات (مجهولة المصدر)، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص.