النيابة تقرر تشكيل لجنة لفحص أسطوانات الأكسجين بمستشفى الحسينية

قررت نيابة الحسينية بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تشكيل لجنة لفحص أسطوانات الأكسجين بمستشفى الحسينية المركزي، اليوم، بعد وفاة 4 مرضي من مصابي كورونا في عناية مبنى العزل بالمستشفى.

وكانت نيابة الحسينية قررت في وقت سابق غخلاء سبيل «أحمد ممدوح»، الذي وثق فيديو وفيات مرضى كورونا بعزل مستشفى الحسينية المركزي بعد الاستماع لأقواله.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه لا صحة لما تم تداوله على السوشيال ميديا بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيراً إلى أن عدد المتوفين هم ٤ حالات، وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وسباب، وأن الوفاة نتيجة لتدهور حالتهم بسبب أسباب متعددة أهمها الإصابة بفيروس كورونا، ويعانوا من أمراض مزمنة