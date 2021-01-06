في 24 ساعة.. ضبط 46 سلاحا و118 قضية مخدرات وتنفيذ 48463 حكما قضائيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 46 قطعة سلاح ناري، بحوزة 41 متهما، وذلك على النحو التالي: 9 بنادق آلية. 7 بنادق خرطوش. 4 طبنجات. 26 فرد محلي. 178 طلقة مختلفة الأعيرة. 10 خزينة متنوعة. 125 قطعة سلاح أبيض. في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 48463 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي 5293 محكوما عليه، وذلك على النحو التالي: 162 حكم جناية. 15706 أحكام حبس جزئي. 3192 حكم حبس مستأنف. 22999 حكم غرامة. 6404 حكم مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 118 قضية مخدرات، بإجمالي 128 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت 60٫012 كيلو جرام. كمية من مخدر الحشيش وزنت 31٫955 كيلو جرام. كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫566 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 925 جرام. كمية من مخدر الفودو وزنت 25 جرام. كمية من مخدر الأفيون وزنت 152 جرام. كمية من مخدر الشابو وزنت 600 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 148 جرام. عدد 930 قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 10 متهمين.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 11 متهما لممارستهم أعمال البلطجة. في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 333 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24937 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.