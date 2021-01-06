وفاة استشاري جراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي متأثرا بكورونا

نعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة المنوفية، قبل قليل، الدكتور أسامة عبد الله، استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، والذي توفي اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان أصدرته النقابة مساء اليوم: "تنعي نقابة الأطباء بالمنوفية الدكتور أسامة عبد الله، استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثرا باصابته بفيروس كورونا، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

من ناحية أخرى، تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم مستشفى الحميات والجهاز الهضمي في "ميت خلف"، بمدينة شبين الكوم، لمتابعة الوضع الصحي والتطورات الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي.

واطمأن المحافظ على كفاءة منظومة الأكسجين بالمستشفى، ومدى توافره، حيث استمع من مدير المستشفي إلى شرح واف عن آلية عمل "تانك الأكسجين"، بسعة لترية تصل إلى 11 ألف لتر، وعدد اسطوانات الأكسجين المتوفرة بالمستشفى، والتأكد من وجودها بكميات كافية، وعدم وجود أي عجز بها.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ الميدانية للمستشفى، بحضور نائبه محمد موسى، ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ومدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وفي نهاية الجولة، قرر المحافظ صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه للأطقم الطبية والعاملين بأقسام كورونا بمستشفى حميات ميت خلف، تقديراً لجهودهم المبذولة للتصدي لأزمة كورونا، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا.

كما حرص محافظ المنوفية على زيارة عدد من مصابي كورونا للاطمئنان على صحتهم ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشدداً على تقديم كافة الخدمات وأوجه الدعم اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، مؤكداً على المتابعة الدورية، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي.