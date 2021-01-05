بريد الوطن.. مجتمعنا

لو تسيبوا الناس فى حالها!

«هى خانت.. هو خانها»

«همَّا كتروا ليه وزادوا؟»

«هى زايد ليه جمالها؟»

ربك اللى زاد عباده

انت مال عينك ومالها؟!

انت إيه شاغلك بحالُه

اغتنَى، أو زاد عياله؟!

شَق سِم عنيه الحجر

اللى عينه مش فى حالُه

ليه تقول إنك «بشر»

وانت عيبُه مش كمالُه

الحياة فيها الفراق

بس «قالوا»

تجيب طلاق

فاوعى تبقى من اللى «قالوا»

تبقى جزء من ابتلاء

إوعى تبقى من اللى بيهم

وضعِنا بيزيد غباء

محمد خميس

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