الأرصاد: طقس مائل للدفء على القاهرة والبلاد ستتأثر بمنخفض السودان

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ودافئًا على جنوب سيناء صباحا وباردًا إلى شديد البرودة خلال فترات الليل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن غرب البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي وستتأثر بقية الأنحاء بامتداد منخفض السودان.

بيان درجات الحرارة في بعض المحافظات

القاهرة العظمى 23 والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15

دمياط العظمى 21 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11

السويس العظمى 23 والصغرى 12

العريش العظمى 21 والصغرى 11

طابا العظمى 23 والصغرى 14

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 5

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17

الغردقة العظمى 26 والصغرى 15

الفيوم العظمى 24 والصغرى 12

بني سويف العظمى 24 الصغرى 11

المنيا العظمى 25 والصغرى 10

أسيوط العظمى 26 والصغرى 9.

طقس الغد

طقس الجمعة، فتشهد مناطق كل من القاهرة والوجه البحري أجواء دافئة نهارا، باردة ليلا مع استمرار الشبورة الصباحية التي تصل حد الضباب.

وفي السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسيطر طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا مع وجود شبورة كذلك ورياح معتدلة.

طقس السبت

وعن حالة الطقس يوم السبت المقبل، فأكدت الأرصاد أن كلا من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء فتشهد تلك المناطق طقسا مائلا للدفء نهارا باردا ليلا مع استمرار وجود شبورة ورياح معتدلة.

أما عن طقس مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد فدافئ نهارا بارد ليلا، وطقس دافئ نهارا في شمال الصعيد شديد البرودة ليلا، ومائل للحرارة شديد البرودة ليلا في جنوب الصعيد.