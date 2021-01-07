ضبط 475 مواطنا مخالفا لقرار ارتداء الكمامة بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، ضبط 475 مواطنًا مخالفًا لقرار ارتداء الكمامة، وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم، وذلك في خامس أيام تطبيق القرار.

وتابعت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها، اليوم الخميس، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ الأحد الماضي تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بشن حملات مكة.

فيما سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة بعدما سجل اليوم 22 حالة إصابة جديدة، ومدينة القناطر صفر ليستقر عدد الإصابات في المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11620 حالة.

وسجل مركز ومدينة الخانكة 863 حالة، والعبور 185، والقناطر الخيرية 720، وبنها 3595، وشرق شبرا الخيمة 1203، وغرب شبرا الخيمة 1281، وشبين القناطر 810، وطوخ 1449، وقليوب 785، ومدينة قها 71، وكفر شكر 703.

فيما أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، وفاة 3 حالات متأثرين بفيروس كورونا المستجد، وأوضح أن المتوفين هم: آمال سعد وهبة، 58 سنة، من قرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر، ومحمد صابر محمود سالم، 30 سنة، من شبين القناطر، وسعيد صالح عبدالرازق، 50 سنة، من مدينة الخانكة.

وأوضح المصدر أن الحالات المحجوزه بالمستشفى بلغت 82 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة.