50 فريقا طبيا لمتابعة حالات العزل المنزلي في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الأحد المقبل سيشهد إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

وأوضح «الداودي»، أن المبادرة تهدف إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي، سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات المحافظة، أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص بهم، حيث تقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة، ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا طوال فترة العزل المنزلي حتى تمام شفاء المريض، وفي حال حدوث أي مضاعفات مرضية تُنقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه، أوضح الدكتور راجي تاوضروس تخصيص 50 فريقًا على مستوى المحافظة لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال عمل 4 زيارات، تبدأ في اليوم الثاني من تاريخ تشخيص الحالة ثم اليوم الرابع والسادس والعاشر، مضيفًا أنه سيتم تسليم أجهزة «pulse oximeter» الخاصة بقياس نسبة الأكسجين فى الدم وقياس النبض للحالات ذات الأولوية وهي (مريض فوق 60 عام ويعاني من أمراض مزمنة، والسيدة الحامل، والمريض فوق 60 عامًا ولا يعانى من أمراض مزمنة، والمريض أقل من 60 عامًا)، على أن يحتفظ المريض بالجهاز لمدة 10 أيام وهي الفترة المقررة للعزل.

يذكر أنه تم تخصيص 8 مستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس هي (حميات نجع حمادي – الوقف المركزى – حميات قنا – الصدر بقنا – فرشوط المركزى قنا العام – قوص المركزى – قفط التعليمي)، وتضم هذه المسشتفيات 684 سرير إقامة بالأقسام الداخلية، و23 سرير عناية، و16 جهاز تنفس صناعي لاستقبال وعزل المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لما تستدعيه حالة المريض.