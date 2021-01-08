غدًا.. مباراة تمهيدية لسباق الهجن بين قبيلتي «المزينة والترابين»

تستعد قبيلتي المزينة والترابين بجنوب سيناء لانطلاق سباق الهجن السنوي الخاص بالقبيلتين، ويقام بمنطقة «وادي وتير»، التابع لمدينة نويبع بحضور أبناء القبيلتين من جميع المحافظات المصرية.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن بجنوب سيناء، إنه من المقرر أن ينطلق السباق التمهيدي غدًا بمشاركة 50 متسابقا من أبناء القبيلتين فقط بكافة محافظات مصر، ويستخدم في هذا السباق الراكب الآلى مراعاة لمسافات السبقا الطويلة التي تمتد لنحو 28 كيلو متر في مسار غير ممهد، ويتضمن شوط واحد فقط، لذا يكون التنافس شرس بين القبيلتين، وتضم لجنة التحكيم في السباق أعضاء من القبيلتين، ويجري وضع شروط صارمة يلتزم بها الجميع لمنع حدوث اختلاف بين القبيلتين.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، أن السباق ينطلق يوم 10 يناير كل عام وهو خاص بقبيلتي المزينة والترابين فقط، ويشهده جمع غفير من أبناء القبيلتين والقبائل الأخرى لذا جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا سواء على مستوى الأفراد أو الابل.

وأوضح أنه جرى فرض ارتداء الكمامات لجميع المشاركين من الهجانة والتزام إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم، إضافة إلى الرعاية الطبية البيطرية لكافة الإبل المشاركة في السباق، من خلال فحص جميع الهجن التي ستشارك في السباق، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، بالتعاون بين مديرية الصحة بجنوب سيناء، و معهد بحوث صحة الحيوانات.

وأشار إلى أن هذا السباق يطلق عليه «الزلقة»، يعد من أقدم وأعرق السباقات في جنوب سيناء، لكونه يقام منذ عام 1986 حتى الأن، وسمي بهذا الاسم لأنه يقام بمنطقة الزلقة بوادي وتير وتتنافس فيه نخب الهجن من " الزامول" ، و يمثل هذا السباق قيمة تاريخية لكونه أسهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على سلالات الهجن و تطويرها و رفع أسعارها.

وعن جوائز هذا السباق قال رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، إن جوائز سباق الزلقة جوائز نقدية تقدم من مشايخ وكبار القبيلتين وأحيانًا يقدم المشجعون لتلك الرياضة جوائز عينية، مما يشجع روح التنافس الشريف.