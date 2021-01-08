مطار القاهرة يستقبل البحارين المصريين المختطفين ضمن طاقم مركب لبناني

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، البحارة المصريين المختطفين ضمن طاقم مركب اللبناني «ميلان»، بعد مرور 25 يوما على اختطافهم، وسداد صاحب المركب «الفدية»، وتم الإفراج عن الطاقم الذي ضم المصريين و3 لبنانيين و4 هنود وكاميروني.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن البحارين المصريين وعددهم 2 وصلا على متن الطائرة المصرية القادمة من نيجيريا، رحلة رقم 888، وهما سعد شوقي، وكيرلس سمير، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصولهما، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وكانت المركب «ميلان» اللبنانية المملوكة لعدنان الكت، رجل أعمال لبناني تم اختطاف طاقمه، ومن بينه كل من سعد شوقي سعد، 28 عاما، ضابط بحري ثانٍ، وكيرلس سمير، مهندس بحري يعملان ضمن طاقم المركب في رحلة من نيجيريا للكاميرون، ومرت 3 أيام ولم يتواصلا مع أسرتيهما، وتبين اختطاف قراصنة من نيجيريا لطاقم المركب المكون من 10 أفراد، بين ضباط ومهندسين وطهاة، وترك القراصنة شخصا واحدا، ليبلغ صاحب المركب بالاختطاف الذي استمر 25 يوما، وذلك حتى تم دفع «الفدية»، وتم الإفراج عن طاقم المركب بالكامل، ووصلوا إلى أحد فنادق نيجيريا، وتعاونت السلطات النيجيرية مع السفارة المصرية في إعادة المصريين إلى القاهرة .