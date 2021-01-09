الفيومي: مقترح تعديل لائحة النواب يوسع تمثيل الأحزاب باللجنة العامة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس المجلس الرئاسي لحزب الحرية المصري، إن اللجنة العامة لمجلس النواب تتشكل وفقا للائحة بطريقة معينة، حيث يمثل فيها رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ويشترط أن يكون للحزب ممثلين له في البرلمان بواقع 10 أعضاء، وإذا جرى تطبيق هذا الشرط سيمثل 5 أحزاب فقط، من الـ13 حزبا الموجودين بالبرلمان، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل لائحة المجلس فيما يتعلق بهذه الجزئية، على أن يكون عدد النواب 6 على الأقل.

اللجنة العامة تدير أعمال البرلمان

وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن تقليل العدد من شأنه إعطاء الفرصة لـ 6 أحزاب أخرى تمثل في اللجنة العامة، وإحداث تنوع وإثراء في مناقشاتها، نظرا لكونها من تدير أعمال المجلس، كما أن لائحة مجلس الشيوخ تتضمن تمثيل الحزب بـ3 نواب فقط للدخول للجنة العامة.

وأشار إلى أن إجراءات تعديل القانون يقدم بعد إمضاء 60 عضوا، ثم يحال للجنة المختصة، وهي اللجنة التشريعية، والتي تبحثه وتعد تقريرا بالموافقة أو بالتعدل أو بالرفض، ثم يتم عرضه للمجلس، وهذا يحدث بعد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، "الاقتراح بسيط وهيتبحث في اللجنة مش هياخد نص ساعة".

تشكيل ائتلافات داخل البرلمان

وأوضح أن القانون يجيز لربع أعضاء المجلس تشكيل ائتلافات، ويشترط أن يكونوا ممثلين 15 محافظة على الأقل، بواقع عضوين لكل محافظة على الأقل، وهذا صعب تنفيذه حاليا، نظرا لأن الأحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان هي من تحتاج لتشكيل ائتلاف.