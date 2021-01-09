عاجل.. قطار يدهس سيارة ودراجة نارية ويصيب 3 أشخاص بالمنوفية

أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة في حادث مروع، قبل قليل، حيث صدم قطار (بنها- ميت غمر) سيارة ملاكي ودراجة نارية، في منطقة مزلقان ميت بره بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلي مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل إلى مكان الحادث، الرائد أحمد شمس رئيس مباحث قويسنا، وعدد من القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، للوقوف علي أسباب الحادث، كما انتقلت لمكان الحادث، سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.

وتبين من المعاينة لضباط مباحث قويسنا، تصادم بين القطار وسيارة ملاكي تحمل أرقام 5412، يقودها (ص.ش) 47 عاما، مقيم في قرية ميت بره، ودراجه نارية تحمل رقم 302162 منوفية، قيادة (ز.ع) 15 عاما، ومقيم بقرية كفور الرمل.

وأصيب في الحادث، قائد اسيارة الملاكي بجروح وكدمات قوية، كما أصيب قائد الدراجة النارية ببتر في القدمين أسفل الركبة وكسر باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وأصيب أيضا (ي.ع) 13 عاما بجرح بالوجه والرأس وكدمات بالجسم.

وتلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار رقم 817 القادم من بنها إلى ميت غمر، أمام مزلقان ميت بره دائرة المركز، وبين وسيارة ملاكي ودراجة نارية، وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة القطارات ونقل المصابين إلي المستشفى.

وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.