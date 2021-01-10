ضبط 1273 قضية تموينية في 24 ساعة

إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1273 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها:

- ضبط 2,529 طن لحوم مجمدة وكبدة، مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وبحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة الجيزة.

- ضبط 28 طن سلع غذائية «سكر حر، مكرونة، أرز أبيض، ملح طعام» معبأة داخل شكائر وعبوات «960 عبوة زيت طعام تحمل علامة تجارية غير مسجلة».. دون مستندات «مجهولة المصدر» تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مخزن شركة لتعبئة السلع الغذائية» بمحافظة الجيزة.

- ضبط «قائد مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة»، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقُدرت بمبلغ 491,251 جنيها طبقا لتقرير الجهات المعنية.

- ضبط «قائد مالك مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة الشرقية»، وبحوزته 3 أطنان دقيق فاخر دون مستندات «مجهول المصدر» تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

- ضبط 625 زجاجة «مشروبات» مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة «دون مستندات» تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المشروبات دون ترخيص» بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط 5,5 طن «أسمدة زراعية» دون مستندات «مجهولة المصدر» تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية» بمحافظة بالشرقية.

في ضوء اضطلاع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتوجيه العديد من الحملات التموينية لضبط حركة الأسواق والتصدي لمحاولات البعض لحجب إسطوانات غاز الأكسجين وترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ضمن الخطة الشاملة للدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11 قضية بإجمالي مضبوطات 378 إسطوانة غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول 75 قطعة منظم أكسجين دون مستندات «مجهولة المصدر»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.