اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 27 ألف راكب على متن 224 رحلة جوية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد، سفر ووصول نحو 27 ألف راكب على متن 224 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، حيث قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار ستشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، وصول 113 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 11 ألف راكبا، ومغادرة 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية وعربية، وأسيوية، وأفريقية، تقل على متنها نحو 16 ألف مسافر من جنسيات مختلفة.

مطار القاهرة يستقبل اليوم سفر ووصول 224 رحلة

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مصر للطيران تشارك بمبادرة «شتي في مصر» بطرح أسعار تنافسية للرحلات

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت عن مشاركتها في مبادرة «شتي في مصر» من خلال طرح أسعار تنافسية على أسعار رحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية، بأسعار تبدأ من 1500 جنيه مصري شاملة الضرائب والرسوم للذهاب والعودة، وذلك في إطار تدشين وزارة الطيران المدني المصري ووزارة السياحة والآثار للمبادرة التي تستهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية بمختلف المحافظات السياحية.

وكان الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، كشف أن الشركة حريصة على تدعيم حركة السياحة الداخلية، في هذه الفترة الإستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، مشيرا إلى أن مصر للطيران حرصت على المشاركة في توفير أسعار تنافسية إلى الوجهات السياحية العديدة بمصر سواء للمصريين أو الأجانب خلال الفترة من 15 يناير وحتى 28 فبراير 2021، علما بأن الأسعار المعلنة متاحة سواء ضمن الباكدج السياحي المتكامل أو حجز تذاكر السفر فقط.