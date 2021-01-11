طبيب ينقذ مريضة كورونا من الموت: «موقف ماشوفتهوش طول عمري»

روى الطبيب أحمد عنتر القرنشاوي، طبيب القلب والأوعية بمستشفى شرق المدينة التخصصي بالإسكندرية، تفاصيل إنقاذ مريضة بفيروس كورونا بعد 5 ساعات على أجهزة التنفس الصناعي، قائلا: «هو اللي حصل عادي، بيحصل كل يوم، بس يمكن عشان الحالة دي اتوثقت أو حد رفع صورة فالناس بدأت تاخذ بالها».

وأضافت «عنتر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc »، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الأكسجين الخاص بالمريضة التي كان يعالجها منخفض، لافتا إلى أنه لا يحب وضع مرضى كورونا على جهاز التنفس الصناعي مباشرة، حيث يتم وضع أنواع ماسكات تعطي كمية أكسجين مرتفعة، واستخدام أجهزة أخرى ليست مثل الأجهزة التي يتم تركيب فيها قصبة هوائية، ومن يصل لذلك يكون غالبا نسبة نجاته ضعيفة.

وتابع: «على الساعة 12 بالليل ابتدى الوضع يتدهور جامد، والأكسجين بتاعها بدأ ينزل جامد، وهي كانت واعية، من كتر ما متعودين أن الأكسجين قليل بيبقوا واعيين، فبيبقى الموضوع مؤلم، فاضطرينا نحطها على جهاز للتنفس الصناعي، وحصلت حاجة مش بتحصل كتير وهي عدم استجابتها على الجهاز، ومقدرش يعلي نسبة الأكسجين، وصل لـ30%، والرقم ده أنا أول مرة أشوفه».

وواصل: «طاقم التمريض قاموا بمجهود أكتر من رائع، واشتغلوا بالجهاز اليدوي لمدة 5 ساعات، فارتفعت نسبة الأكسجين لـ77%، وحالتها اتحسنت، بعد ما عملنا حاجة اسمها (شق في الصدر) بحيث نساعد الرئة لأنها تفتح، وبعد 5 ساعات الحمد لله الموضوع نجح ووصل الأكسجين لـ99%».

واستكمل: «المريضة مكنتش حاسة وهي على جهاز التنفس الصناعي، وبدأنا بعد كدة تكثيف علاجات كورونا، وأدوية ترفع الضغط نسبيا».