وفاة فني تمريض بمستشفى بنها العام متأثرا بإصابته بكورونا

أعلن مستشفي بنها التعليمي، وفاة هاني العطا فني التمريض بالمستشفى، متأثرًا بإصابته بفيروس «كوفيد 19»، لتسجل المستشفى بذلك الشهيد الثالث بين أعضائها ممن توفوا بالفيروس المستجد.

وكشف المستشفى والمخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، في بيان، على على موقع «فيس بوك»، تناقص أعداد المترددين علي قسم فرز الإصابة بفيروس كورونا باستقبال المستشفى خلال اليومين الماضيين.

وشددت الدكتورة أمنية خليفة، مدير المستشفى، على ضرورة الحذر في هذه الفترة للوقاية من الفيروس المستجد، مشيرة إلى أن المستشفى سجل حالة إصابة بالفيروس بين الأطقم الطبية لأحمد جمال فني المعمل والمسؤول عن سحب المسحات في المستشفي متمنية له الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية للمستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وذلك بحضور الدكتورة ابتسام مدير إدارة الحميات بمديريه الصحة.

بدأت «ريان» الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث جرى المرور الميداني على قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة بقسم الحميات والأطفال والقلب وأماكن الترميم الجارية بالمستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور عبدالحميد نائب مدير المستشفى.

وتفقدت نائب المحافظ مستشفى بنها التعليمي، حيث جرى المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الرعايه المركز والقسم الداخلي، كما جرى الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد علي الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، بالإضافة إلى أهمية التأكيد على الأطقم الطبية بضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية الشديدة خاصة فى قسم الرعاية لانهم هم عصب المنظومة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة أمنية مدير مستشفى بنها التعليمي.

واختتمت «ريان» جولتها بتفقد مستشفى حميات طوخ، وتم المرور على قسم الرعايه والاسِره الداخلية، وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن توفير الأكسجين، مؤكدة على أهمية سرعه تقديم الخدمة الطبية لكافة المرضي على أعلى مستوى.