خطوات التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية: المقابلات في فبراير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن فتح باب التقدم للالتحاق بوظائف معلمين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويقدم «الوطن» استمرارا للخدمات الخدمية والمتنوعة التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، المدارس المتاح التقديم فيها، وخطوات التقديم، وموعد المقابلات الشخصية، في التقرير التالي:

موعد التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ووفق بيان وزارة التربية والتعليم، فإن التقدم للعمل بمهنة التدريس في مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيكون إلكترونيا «أونلاين» خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير الجاري.

المدارس المتاح التقديم إليها

ويمكن لمن يرغب في التقدم لشغل وظيفة مدرس التقديم باحد المدارس التالية:

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

خطوات التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- يمكن التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، والضغط على إعلان الوظائف أو الدخول من هنــا..

- يتم أولًا إدخال الرقم القومي.

- تاريخ الميلاد.

- محافظة الميلاد.

- النوع.

- المدرسة المتقدم لها.

- النوعية الوظيفية.

- الوظيفة المقدم لها.

- ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- سيتطلب الأمر بعض ذلك تحميل المستندات بصيغة الصور.

مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

- فرص الحصول على خبرات علمية تساهم في بناء مركز علمي متميز.

- حوافز معنوية ومادية مرتبطة بالأداء.

شروط التقدم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- فريق العمل سيشكل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات التابعة لمديريات التربية والتعليم.

- يُتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديريات التربية والتعليم.

- يُتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديريات التربية والتعليم.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادة خبرة، يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين خلال شهر فبراير 2021، وستتخذ الوزارة كافة أساليب الوقاية والحماية خلال المقابلات الشخصية للحفاظ على صحة جميع المتقدمين.

كما يتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم كغيرهم من العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل حصولهم على حوافز معنوية ومادية مرتبطة بجودة الأداء، والتدريب التقني عالي الجودة على أيدي خبراء، ذلك بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متميزة لهم.