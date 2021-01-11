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محمود مسلم

وزير الخارجية الألماني يغادر القاهرة

كتب:

أيمن حمزة
05:54 م | الإثنين 11 يناير 2021
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يغادر القاهرة

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحداً شارك خلالها في اجتماع وزاري رباعي ضم وزراء خارجية فرنسا والأردن، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير خارجية ألمانيا من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في وداعه والوفد المرافق له مسؤولين من الخارجية.

واستقبل شكري، صباح اليوم، بقصر التحرير كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزيري خارجية فرنسا وألمانيا.

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