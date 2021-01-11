وصول منتخبات الكونغو وآيسلندا والبرتغال للمشاركة ببطولة العالم لليد

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل منتخبات الكنغو وآيسلندا والبرتغال المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، المقامة في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

واتخذت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

وأكدت المصادر، أن أولى المنتخبات التي وصلت قبل قليل مطار القاهرة، منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي وصل على مجموعتين وعدده 25 لاعبا وفنيا، ووصلت المجموعة الأولى على طيران الإثيوبية، قادمين من أديس أبابا على الرحلة رقم 452، والثانية وصلت على متن «مصر للطيران» على الرحلة رقم 800 قادمة من باريس.

ووصل كل من منتخبات أيسلندا، وعدده 30 لاعبا وفنيا، ومنتخب البرتغال قادما على متن رحلة «مصر للطيران» رقم 760 وعدده 31 لاعبا وفنيا، ليصبح إجمالى عدد الفرق التي استقبلها مطار القاهرة الدولي اليوم 4 منتخبات، ومن المنتظر وصول منتخب دولة بيلا روسيا مساء اليوم.

أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة من مطار القاهرة

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث تم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة.

أطباء الحجر الصحي يشرفون على الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا

ويتولي فريق من الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، إجراء التحاليل اللازمة داخل الأتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتأكد من خلوهم من أي عدوى.

شرطة ميناء القاهرة تشرف على تأمين خروج اللاعبين

وتتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء حسين منيع، مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللآعبين، حيث تم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة المنتخبات المشاركة بالبطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».