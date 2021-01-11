أحد شباب "البرنامج": نحن عائلة جمعنا حب الوطن والأمل في بنائه وتنميته

قال محمد سامى القاضى، أحد شباب البرنامج الرئاسى، المدرس بكلية الآداب جامعة أسيوط، إنه اكتسب خبرات ومهارات عديدة بانضمامه إلى البرنامج الرئاسى، موضحاً أنها رحلة مليئة بالمعرفة وتجربة جميلة ورائعة، وكل مرحلة من مراحلها بها كنز فى نمو الإنسان.. وإلى نص الحور:

كيف انضممت إلى البرنامج الرئاسى؟

- فى البداية قمت بالتقديم عبر الموقع، وبعدها تم المرور بعدد من المراحل حتى قبولى فى البرنامج، فبعد إعلامى بقبول البيانات والمعلومات التى قمت بتسجيلها على موقع البرنامج، توجهت بتقديم الأوراق والشهادات الدالة على ما تم تسجيله بموقع التقديم، ثم بعد اجتياز تلك المرحلة كانت المرحلة الثالثة الخاصة باختبار اللغتين العربية والإنجليزية، وبعد اجتياز تلك المرحلة جاءت المرحلة المهمة والأخيرة لاختيار خمسمائة شاب وهى المقابلة الشخصية أمام مجموعة من القيادات وأصحاب الخبرات بالدولة، والتى بفضل الله وتوفيقه نجحت فى اجتيازها.

ما الاستفادة التى وجدتها؟

- أصبحت عضواً فى مجتمع رائع وعائلة جميلة تتكون من 1500 أخ وأخت، يجمعنا حب الوطن والأمل فى بنائه وتنميته، بالإضافة لما اكتسبته على المستوى الشخصى من معرفة بعلوم أخرى غير مجال دراستى، ومهارات قيادية وإدارية وتنظيمية وقدرة على تحمل المسئولية ومواجهة الضغوط والصعاب.

وماذا عن التدريبات التى تلقيتها؟

- لقد تلقيت العديد من البرامج منها البروتوكولات والمراسم والعلوم الاستراتيجية والأمن القومى، والاقتصاد والعلوم السياسية، والموارد البشرية والتغيير المؤسسى، والتسويق، ومهارة القيادة، وبحوث تحليل السوق والإدارة المالية، وقمنا بالعديد من الزيارات الميدانية.

وورش العمل؟

- تلقينا العديد من ورش العمل والأنشطة المتنوعة والتدريبات العملية والمهمة المتمثلة فى تنظيم منتديات شباب العالم والمؤتمرات الوطنية للشباب ونماذج المحاكاة، والتى كانت تدريباً فعلياً على أرض الواقع وأمام مختلف القيادات، وأمام العالم أجمع.

البرنامج ليس ملتقى توظيف ولكنه الأفضل لاكتساب المهارات المختلفة

كيف ترى تجربة البرنامج الرئاسى؟

- اكتسبت خلالها مزيداً من الخبرات، فهى رحلة مليئة بالمعرفة والخبرات والمهارات، رحلة مليئة بالكنوز، فتجربة البرنامج هى رحلة جميلة ورائعة، كل مرحلة كنا نمر بها كانت كنزاً لنا، وما زالت رحلتنا مستمرة.

بم تنصح الشباب الذين يرغبون فى الانضمام للبرنامج الرئاسى؟

- يجب أن يعرف الشباب الراغب فى الانضمام أن البرنامج الرئاسى ليس ملتقى توظيف، وإنما هو أعلى برنامج قادر على التأهيل والتدريب باستخدام أساليب علمية وتعليمية وعملية حديثة وقوية ومؤثرة، فمن يريد التطوير والتغيير للأفضل واكتساب الخبرات والمهارات المختلفة فالبرنامج هو الطريق الأفضل لتحقيق ذلك.

كيف غيّر البرنامج الرئاسى حياتك؟

- تعرفت على علوم أخرى متنوعة غير مجال دراستى أو العلوم التى كنت أعرفها، اكتسبت مهارات كثيرة فى مجالات مختلفة ومتنوعة، تعرفت على مجموعة رائعة من الشخصيات بمختلف التخصصات ومن مختلف المحافظات، أصبحنا مجتمعاً واحداً يفكر ويخطط وينفذ لمصلحة الوطن.

ما مؤهلاتك الدراسية؟

- حصلت على دكتوراه الآداب فى الآثار والعمارة الإسلامية بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والنشر، وماجستير الآداب فى الآثار الإسلامية والفنون القبطية بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والنشر، وفى الأساس أنا حاصل على ليسانس الآداب شعبة الآثار الإسلامية.

الجوائز

حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة جامعة القاهرة المستشار الدكتور محمد شوقى الفنجرى التشجيعية لأفضل دراسات وبحوث نظرية وتطبيقية لخدمة مصر، ومن خارج مصر حصلت على جائزة الشارقة الدولية للأدب المكتبى، وجائزة الاستحقاق من مؤسسة ناجى نعمان الأدبية الدولية للثقافة بلبنان، كما أن لدىّ العديد من الجوائز الرياضية منها المركز الأول فى بطولة السباحة على مستوى الصعيد، والمركز الأول فى بطولة اللياقة البدنية على مستوى جامعة أسيوط، وغيرها من الجوائز.