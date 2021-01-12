إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بحي بدر بمدينة طور سيناء

أكد المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب التي تقع أمام مدرسة بدر الابتدائية بحي بدر في مدينة الطور.

وقالت رئيس قطاع مياه الشرب في تصريح لها اليوم الثلاثاء، إنه جرى الدفع بفريق من الفنيين فور ورود بلاغ بوجود الكسر بالماسورة، وتبين أن الكسر بالماسورة العمومية، بسبب الخوص الأشجار التي جرى زراعتها أعلى الماسورة، وجرى قطع المياه خلال اصلاح الخط ، وضخها فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأضافت رئيس قطاع مياه الشرب، أنه جرى التواصل مع مجلس مدينة الطور، لإزالة الأشجار والزراعات التي توجد فوق خطوط المياه العمومية، تجنبًا لحدوث أي كسر في المواسير.

وأوضحت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حريصة على مواجهة المشكلات الطارئة، وتوفير كل الإمكانيات والمعدات في وقت قياسي، بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في فترة زمنية وجيزة، كما تسعى لتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في ظل الزيادة المستمرة في الكثافة السكانية بالمدينة .

جدير بالذكر أنه قد حدث كسر مفاجئ في خط المياه بالقرب مد مدرسة بدر الابتدائية بحي بدر، واستغاث المواطنين بشركة المياه والصرف الصحي لسرعة التحرك لإصلاح الكسر والذي نتج عنه غرق الشارع، مما تسبب في أعاقة حركة المرور لعابري الطريق، نتيجة كثرة المياه، مع إلقاء المخلفات مما تسبب في زيادة سوء المنطقة.