إصابة أم وطفلتها بحروق خطيرة في الدقهلية بسبب تسريب غاز

أصيبت أم وطفلتها في الدقهلية اليوم، بحروق بالغة من الدرجة الأولى في الوجه والصدر والذراع، إثر حريق نشب في مطبخ الشقة، نتيجة تسرب غاز من موقد إعداد الطعام، وأشتعل النار بمنزلهما بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، ووصلت النيران إلى ملابسهما، وتمكن الأهالي من إنقاذ حياتهما.

بلاغ بإصابة أم وطفلتها بحروق خطيرة

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المطرية المركزي، إلى مركز شرطة المطرية، بوصول «ماجدة معاطي عبدالله الشوا»، 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة «بالبر الثاني» دائرة المركز، مصابة بحروق من الدرجة الأولى باليد اليسري والذراع الأيمن والقدم الأيسر، وابنتها «حنان معاطي حسن الشوا»، 4 سنوات، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر إدعاء حدوث حريق في الشقة.

الأم: تسريب غاز سبب الحريق

إنتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وبالفحص، وبسؤال الام المصابة الأولي، في محضر الشرطة، قررت أنها أثناء إعدادها الطعام علي موقد غاز داخل مطبخ الشقة سكنهما، وبجوارها نجلتها المصابة الثانية، حدث تسرب غاز من الموقد وانتشرت النيران في محتويات المطبخ، وأمسكت النيران بملابسهما ، مما أدي إلي حدوث إصابتهن وبصراخهما تمجمع أهالي المنطقة وتمكنوا من إطفاء النيران ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

الأهالي يسيطرون على الحريق

وبسؤال أهالي المنطقة أكدوا أنهم فوجئوا بصراخ الأم وطفلتها واستغاثتهما بعد أن أمسكت النيران بهما، وأسرع الجيران وتمكنوا من إطفاء النار التي أصابت الأم وطفلتها وتمكنوا من السيطرة علي النار المشتعلة في الشقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 87 لسنة 2021 إداري مركز المطرية، وتم إخطار قسم الادلة الجنائية ، وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.