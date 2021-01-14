تشكيل لجان متابعة لتكثيف المرور على المستشفيات بـ«صحة الغربية»

أعطى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليماته الي مساعديه باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية، على المستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامه تنكات الأكسجين وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدى 24 ساعة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما شدد وكيل وزارة الصحة في تعليماته بالضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة مستشفيات والادارات الصحية لتأمين أرواح وحياة المواطنين للحد من ظاهرة انتشار فيروس كورونا والحد من اصابات جنود الجيش الأبيض من الأطباء وفنيات التمريض .

كما قامت اللجنة المشكلة بقيادة الدكتوره هيام ابو حمر بالمرور علي مستشفي سمنود المركزي لمتابعه سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وسلامة تنك الأكسجين ووجة بإعداد تقارير يومية، للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، للتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن مؤكدا علي ضرورة التعامل بحزم، مع أى متقاعس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله واشارت الى تتقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية، الذين ضحوا باارواحهم باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

كما أجتمع الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات بمسئولي اللجنة الفنيه وجهات الاتصال بمستشفي السنطه المركزي للوقوف على الوضع الراهن .

كما وجه بأهمية التشدد على ضرورة الاهتمام بالمرضي وترشيد الأكسجين والمتابعة الجيدة له والإلتزام بالمسارات الآمنة ومكافحة العدوي واعداد تقارير على مدار الـ (24) ساعة، على الوضع الحالى وحصر أرصدة الأدوية والمستلزمات الوقائية

كما أعرب فيها عن شكره وتقديره لما تم بذله من جهد لمواجهة كورونا، مؤكدًا أنه «لولا دورهم الكبير وتفانيهم في العمل بالإخلاص وتعاونهم مع الطاقم الطبي لما ظهرت هذه الصورة المشرفة».