7 معلومات عن استئناف الرحلات بين القاهرة والدوحة: تبدأ الاثنين المقبل

في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، تنشر «الوطن» تفاصيل أولى رحلات بين الدولتين في النقاط التالية:

1 - أعلنت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021.

2 - تٌسير الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، رحلاتها اليومية رقم «MS935 / MS936» بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

تخفيض بنسبة 20 % على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة

3 - أعلنت «مصر للطيران» تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير الجاري، والسفر حتى 10 فبراير المقبل، وذلك في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.

4 - تقلع الرحلة الأولى من القاهرة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين القادم، وتصل في تمام الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.

يمكن حجز التذاكرهم من خلال مكاتب «مصر للطيران» المنتشرة بجميع أنحاء العالم

5 - أعلنت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، أنه يمكن لعملاء الشركة حجز تذاكرهم من خلال مكاتبها، المنتشرة بجميع أنحاء العالم أو عن طريق مركز الاتصالات (1717)، أو موقعها الإلكتروني www.egyptair.com، أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

6 - ناشدت الشركة عملائها ضرورة مراجعة متطلبات وإجراءات السفر من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.

سلطات الحجر الصحي بمطار تطبق كافة الإجراءات الاحترازية

7- تطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والتباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».