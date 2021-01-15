شهادة غير مترجمة.. إجراءات السفر للملكة المتحدة قبل أيام من تطبيقها

أيام قليلة تفصلنا عن إجراءات جديدة فرضتها المملكة المتحدة على المسافرين لأراضيها بداية من يوم 18 يناير الجاري لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للموقع الرسمي لمصر للطيران الناقل الرسمي لجمهورية مصر العربية، فإنه اعتبارًا من 18 يناير 2021 الساعه 04:00 بتوقيت المملكه المتحدة، يتعين على جميع المسافرين الدوليين المسافرين إلى إنجلترا، إجراء اختبار COVID سلبي (PCR) في غضون 3 أيام قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة، ويستثني من الإجراء السابق الأطفال أقل من 11 عامًا.

كما يتم تضمين الركاب العابرين عبر المملكة المتحدة ، وبالتالي يجب تقديم شهادة اختبار سلبية وإكمال PLF، كما يجب أن تكون نتيجة الاختبار باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية ولن يتم قبول الترجمات، ويجب عليك تقديم شهادة نتيجة الاختبار الأصلية.

وبشأن شهادة النتيجة يجب أن تتضمن المعلومات التالية:(اسمك، الذي يجب أن يتطابق مع الاسم الموجود في وثائق السفر / تاريخ الميلاد أو العمر / نتيجة الاختبار / تاريخ جمع عينة الاختبار أو استلامها من قبل مزود الاختبار / اسم مقدم الاختبار وتفاصيل الاتصال الخاصة به / اسم جهاز الاختبار).

أما عن الحجر الصحى، فإنه يتعين على جميع الوافدين الجدد إلى المملكة المتحدة عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، وستمنح هذه الإجراءات الشرطة سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في منازل الوافدين الدوليين ، وفرض غرامات قدرها 1000 جنيه إسترليني لخرق قواعد العزل الذاتي.

كما يجوز الإعفاءات من العزلة الذاتية لصالح وظائف معينة.

حظر السفر

يذكر أنه اعتبارًا من 9 يناير 2021، تم حظر الدخول إلى إنجلترا لأولئك الذين سافروا في الأيام العشرة الماضية من أو عبر أي دولة في جنوب إفريقيا ، بما في ذلك جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وإسواتيني وزامبيا وملاوي وليسوتو وموزمبيق وأنغولا - وكذلك سيشيل وموريشيوس.

كما يمكن للمواطنين البريطانيين والأيرلنديين وحاملي التأشيرات والمقيمين الدائمين القادمين من جنوب إفريقيا الدخول ولكن يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام مع أسرهم.