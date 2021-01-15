ضبط 4 يتاجرون بالنقد الأجنبي في الخصوص: جمعوا نصف مليون جنيه سوادني

قررت نيابة الخصوص، حبس عصابة الإتجار بالعملة بالسوق السوداء 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة بالتحريات حول الواقعة، واستخراج فيش جنائي للمتهمين المضبوطين، لبيان اتهامهم بقضايا أخري من عدمه.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث الخصوص، بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من «ج ي ع» 41 سنة، و«ك ح ف»، 29 سنة عاطل، و«ر ف ب» 62 سنة فلاح، و«م.ا. ا»، 28 سنة عاطل، حال تواجدهم بسيارة ملك وقيادة الأول، بناحية البقوشي بدائرة القسم وبحوزتهم مبلغا ماليا وقدره 648.400 ألف جنيه سوداني مختلفة الفئات المالية، ومبلغا ماليا 6 آلاف جنيه مصري، وهاتفا محمولا.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة تمهيدا للإتجار بها في السوق السوداء وخارج الإطار المصرفي، وأحيلا المتهمان للنيابة فأصدرت قرارها السابق.

فيما قررت نيابة قليوب حبس عصابة من 4 عاطلين لقيامهم بسرقة المواد البترولية وتخزينها بمخزن بقليوب، وحمايتها بالأسلحة غير المرخصة، حيث تم ضبط أفراد العصابة والمسروقات والأسلحة.

وكانت معلومات سرية وُردت لضباط إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، ومفتشي قطاع الأمن العام، مفادها قيام 4 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية، جميعهم «مُقيمون بدائرة مركز قليوب»، بتكوين تشكيل عصابي «بتخطيط من المتهم الأول» تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر، لحماية ذلك النشاط واختبائهم بمخزن خاص بالمتهم الأول «كائن بدائرة مركز قليوب».

تم استهداف المخزن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وضباط البحث الجنائي بالقليوبية، بإشراف العميد خالد محمدي، رئيس مباحث القليوبية، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة.