خروج 25% من مصابي كورونا بالمنوفية في 3 أيام.. ومصدر: الذروة انتهت

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات العزل بمحافظة المنوفية، مضيفا أن الذروة انتهت في المحافظة، وستنخفض الأعداد أكثر مع نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن الأطقم الطبية تقوم بدور رائع في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن 25% من المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات العزل، خرجوا بعد شفائهم من فيروس كورونا خلال الثلاثة أيام الماضية، مؤكدا أن العنايات المركزة تشهد اكتمال أعدادها في مستشفيات العزل، نظرا لوصول معظم الحالات في وضع صحي صعب، ويتم التعامل مع الحالات الجديدة الخطيرة بوضعها في العناية المتوسطة، وتلقى كامل الاهتمام الصحي من الأطباء.

وتابع، بأن الموجة الثانية للفيروس أقوى بكثير من الموجة الأولى، ولكنها في طريقها للانتهاء في ظل حرص المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هناك 80 فريقا طبيا من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، يتابعون الحالات المصابة في العزل المنزلي وتم توفير كامل الدعم لهم من أجهزة طبية وأدوات تعقيم، بجانب صرف الأدوية للمصابين.

ووجه المصدر، الشكر لكل الأطقم الطبية على التزامهم وتقديم أروع الأمثلة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير الإسعاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذورة الإصابة بفيروس كورونا انتهت وهو ما يتضح من خلال نقل حالات الإصابة الجديدة التي انخفضت بشكل كبير خلال الأسبوع الجاري، فضلا عن أن أعدادا الوفيات انخفضت أيضا في الأسبوع الجاري.

وأضاف مدير إسعاف المنوفية، «بدأنا مرحلة انحسار فيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وستزيد في المرحلة المقبلة في ظل اهتمام المواطنين بالإجراءات الاحترازية».