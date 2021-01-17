أصغر نائبة: «والدي ليس سبب وجودي بمجلس النواب.. واشتغلت HR ومذيعة»

قالت النائبة فاطمة سليم، أصغر نائبة في مجلس النواب، إنها لاتستمع إلى الدعوات التي تزعم بأن وجودها في مجلس النواب بسبب والدها، خاصة وأنها تثق في قدرتها التي تملكها: «دي دعوات من بعض الحاقدين».

وأضافت «سليم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن لديها أهدافًا تعمل عليها لخدمة المجتمع المصري بشكل عام، والمرأة المصرية بشكل خاص، دون الالتفات إلى الحملات الممنهجة التي تمارس ضدها من حين إلى آخر.

وأوضحت، أن ممارسة والدها للحياة النيابية كان له دورًا إيجابيًا مؤثرًا في حياتها الشخصية، لأنها تؤمن أنه من تربي في بيت يمارس به السياسة فإنه سيكون أكثر وعيًا وفهمًا للأحداث التي تمر بها مصر والعالم بأكمله.

وتابعت نجلة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أنها تتابع حديث السوشيال ميديا من وقت لآخر، لمعرفة ما يدور في أذهان الناس عامة، ولكن تبين من خلال متابعتها أن العديد من أفراد الشعب المصري ينساق إلى مايقوله الآخرين دون بحث أو وعي: «البعض يعتقد أني لم أفعل إي إنجاز يذكر في حياتي الخاصة، سوي أنني ابنة عضو لمجلس الشيوخ فقط».

فاطمة سليم: عملت مذيعة أخبار

وأشارت، إلى أنها عملت أثناء دراستها بإدارة الموراد البشرية في إحدى الشركات، كما أنها عملت مذيعة أخبار في قناة الحدث، موضحة أنها لن تترك مجال الإعلام، كما أنها كانت ضمن فريق لكتابة الأفلام الوثائقية، رغم امتلاك والدها لشركات استيراد وتصدير، ولكنها تحب أن تخوض تجارب خاصة دون الاعتماد على أحد.

وفازت النائبة فاطمة سليم بمجلس النواب، كأصغر الأعضاء سنا، كما أنها حصلت على بكالوريوس الإعلام، وهي ابنة قرية الميمون بمحافظة بني سويف، وترشحت عن حزب الإصلاح والتنمية في القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.