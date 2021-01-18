وصول ومغادرة 4 رحلات من وإلى الدوحة بمطار القاهرة اليوم

يسيّر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 4 رحلات إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع رحلتين مغادرة ورحلتين وصول، حيث غادرت صباح اليوم أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى العاصمة القطرية الدوحة من مبنى الركاب رقم 3.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الرحلة رقم «MS935» غادرت صباح اليوم على متنها 38 راكبًا، فى حين تعود الرحلة رقم «MS936» في تمام الساعة 4،50 مساءً، وعلى متنها 19 مسافرًا.

وتصل مطار القاهرة الدولي رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم «QR1301» القادمة من العاصمة القطرية الدوحة، وعلى متنها 100 راكب، وتهبط بمبنى الركاب رقم 2، وتغادر الرحلة رقم «QR1032» مطار القاهرة في تمام الساعة 7،40 مساءً وعلى متنها 120 راكبًا.

وكانت وزارة الطيران المدنى، قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر نحو 3 سنوات ونصف السنة.

تطبيق الإجراءات الصحية لحماية المسافرين من كورونا

وتطبق الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، الإجراءات الصحية لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي أعلنت عنها سلطة الطيران في الممكلة المتحدة وفرنسا، عبر رحلاتها التي تنطلق من مطار القاهرة.

وطالبت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، المسافرين إلى المملكة المتحدة، اعتبارًا من اليوم الاثنين، بضرورة إحضار شهادة تفيد باجراء تحليل «PCR» للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول، حتى يسمح لهم الصعود علي الطائرة، ويُعفى من ذلك القرار الأطفال دون سن الحادية عشر عامًا.

باريس تعلن ضوابط جديدة للمصرين الراغبين في السفر إليها

كما أصدرت العاصمة الفرنسية باريس، تعليمات مشددة بثها مكتب مصر للطيران بباريس للراغبين من المصرين السفر إليها، منها ضرورة اصطحاب تحليل يؤكد خلو الراكب من الفيروس، وحسب مكتب مصر للطيران فى العاصمة الفرنسية باريس، أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين، يتعين علي جميع القادمين إلى دولة فرنسا عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ضرورة تقديم شهادة طبية تفيد بإجراء مسحة كورونا بنتيجة سلبية لمدة أقصاها 3 أيام (72) ساعة على أقصى تقدير من تاريخ عمل المسحة لكل من اعمارهم تزيد عن إحدي عشر عاما.

وأوضح مكتب مصر للطيران، أن شهادة تحليل PCR يجب أن تكون مطبوعة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية فقط، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم تقديم الشهادة سيتم حجر الراكب لمدة 14 يوما علي نفقته بمعرفة السلطات الفرنسية، وذلك في ضوء التعليمات الأخيرة الصادرة من السلطات الفرنسية بشأن القادمين إليها من دول الخارج.

مصر للطيران تسير 47 رحله جويه اليوم

وتسير الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران 47 رحله جوية بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من بيروت، وجدة، والمدينة المنورة، وبغداد، والرياض، ولاجوس، وأبوظبي، ودبي، ولندن، والدمام، وباريس، واسطنبول، والدوحه، وروما، والبحرين، والخرطوم، وعمان، والشارقة، ونيروبي، وأديس أبابا، وأربيل، ومسقط، وجوبا، واكراو، و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلات شحن جوي،و تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5497 راكبًا.