محلل اقتصادي يكشف عن دور وباء كورونا في رفع أسعار الذهب

أشار الدكتور محمد الغباري، المحلل الاقتصادي، إلى أن السبب وراء ارتفاع اسعار الذهب في الفترة السابقة، كانت التأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على كل العالم، وليس على مستوى الأسواق والقطاعات الاقتصادية فقط، فارتفاع أعداد الأصابات بالفيروس، سببت حالة هلع عالمية، ما نتج عنه انهيارات بالأسواق العالمية، وتراجع شديد بالمؤنات الاقتصادية، وبالتالي كان حينها المستثمر ليس لديه مكان يتجه إليه من ملذات أمنة يضعها به استثمارته سوى الذهب، وهو ما تسبب في رفع سعره بهذا الشكل.

وأضاف «الغباري»، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عبر zoom، مع فضائية «extra news»، أما الآن فالوضع اختلف بعض الشيء، خاصة بعدما بدأت الكثير من الدول مراحل التطعيم باللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة لمواجهة الفيروس، وهو ما نقل حالة من التفاؤل إلى الاسواق الاقتصادية المختلفة، فكان من الطبيعي ان تختلف طريقة تفكير المستثمر، ويبحث عن ملذات آمنة مختلفة كاسواق الأسهم والسندات والبيتكوين.

رغبة جديدة لدى المستثمرين

وأوضح أن رغبة المستثمرون في مستويات أعلى من الأرباح، جعلتهم يفكرون في الذهاب إلى أسواق تتصف بالمغامرة بشكل أكبر، حتى يصلوا إلى تلك الأرباح التي يفكرون بها.

لا يتوقع اقبال على أسواق الذهب خلال الفترة المقبلة

وأوضح المحلل الاقتصادي، أنه وفقا لتلك المؤشرات فهو لا يتوقع أن يكون هناك اقبال كبير من المستثمرين على أسواق الذهب، بل سيثتمر الأقبال على الأسواق التي تحق أرباحا أكبر وبشكل أسرع، كاسواق الأسهم على وجه التحديد، حيث نشاهد حاليا حركة نشاط كبيرة وتجاوب بهذه الأسواق.

وحول توقعاته لاسواق النفط، خلال الفترة القادمة، صرح بأن وكالة الطاقة الدولية ألمحت بان هناك توقع لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يتوقع بشكل شخصي أن الأمال التي بثت في الشعوب بعد اعتماد لقاحات كورونا، سيساهم ذلك بعض الشي في عودة النمو لأسواق النفط، وعودة الطلب عليه من جديد بشكل أسرع، وربما بأفضل حتى من معدلات الطلب قبل بداية هذه الجائحة عالميا مطلع العام الماضي.