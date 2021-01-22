رفع 600 طن قمامة بحي شرق شبرا الخيمة

أشرف عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على حملة ليلية مكبرة لإزالة تراكمات القمامة أمام ترعة الإسماعيلية، حيث تم إزالة ما يزيد على 600 طن ونقلها بالمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور اللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضًا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد المقلب الوسيط بمدينة الخصوص بحضور اللواء نادر السعيد رئيس المدينة، وذلك للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة الخصوص ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور.

وخلال الجولة تبين للمحافظ، وجود سيارات بالمقلب الوسيط تحتاج إلى صيانة شاملة لوجود بعض الأعطال الفنية، ووجه بسرعة إصلاحها وضمها لمعدات الوحدة والالتزام بأعمال الصيانة الدورية لرفع مستوى النظافة بالمدينة وظهور شوارعها بالمستوى اللائق، كما طالب بإشراك منظمات المجتمع المدني في منظومة القمامة، وتطبيق منظومة الجمع السكني التي ستساهم إلى حد كبير في عدم وجود أى قمامة أو تراكمات بالشوارع

كما تفقد المحافظ المقلب الوسيط بمدينة الخصوص، للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة الخصوص ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وشدد «الهجان» على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمقلب وعدم تركها لليوم التالي، وزيادة عدد السيارات مع صيانة العربات المعطلة لنقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور، ومتابعة العمالة والسائقين العاملين بالمحطة وتحفيز المتميزين ومعاقبة المقصرين لتحقيق انتظام العمل.

في سياق آخر، تسلم الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة والسكان، مهام عمله رسمياً وكيلاً للوزارة، خلفاً للمرحوم الدكتور حمدي الطباخ وكيل الوزارة السابق والذي وافته المنية أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

و فور استلامه العمل رسمياً عقد أول اجتماع بقيادات مديرية الصحة، لبحث إعادة ترتيب العمل من الداخل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الفترة المقبلة، لا سيما تزامناً مع خطة الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وبدأ «عبدالغني» الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد ثم قراءة الفاتحة والدعاء لوكيل الوزارة الراحل.