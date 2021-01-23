وصول ومغادرة 227 رحلة جوية بـ24 ألف مسافر بمطار القاهرة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 117 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 10189 راكبًا، كما يغادر المطار 110 رحلات سفر إلى عدة وجهات أوربية وعربية وإفريقية، تقل على متنها 13293 مسافرًا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني «مصر للطيران»، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، وذلك بتخفيف التكدس أمام الكاونترات والجوازات، وبأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

زيادة تشغيل الرحلات بين «القاهرة» و«الرياض»

وارتفع معدل التشغيل اليومي بالمطار للرحلات الجوية من وإلى السعودية، أمس، وذلك بتيسير 57 رحلة سفر ووصول لنقل 8 آلاف مسافر، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة على متن الطائرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أوضحت أن صالات المطار شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية، سفر 27 رحلة تابعة لعدة شركات طيران متنوعة، إلى وجهات متعددة داخل السعودية تقل على متنها 5263 مسافر، كما استقبل المطار 30 رحلة وصول قادمة من عدة وجهات بالمملكة، منها الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والقسيم، وحائل، والدمام، وجيزان، والجوف، والطائف، وتبوك، تقل على متنها 2454 مسافرًا.

وسيّرت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، 58 رحلة جوية، يوم أمس، بمعدل 43 رحله دولية، و11 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي.