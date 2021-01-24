عاجل.. مصرع طفل دهسا أسفل جرار زراعي في قنا

لقي طفل مصرعه، منذ قليل، إثر إصابته في حادث انقلاب جرار زراعي في قرية العوامر بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع، محمود السيد محمد حسن 11 عاما، من ناحية عوامر بني برزه وصل إلى مستشفى مركز أبوتشت جثة هامدة.

وتبين بحسب تحريات المباحث، أن الطفل دهسه جرار زراعي بقرية العوامر في بني برزة بمركز أبوتشت، وجرى نقله بمعرة الإساف إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.