ضبط 1500 كبسولة «بوتكس وفيلر» مهربة ومنتهية الصلاحية بالدقهلية

ضبطت حملة للعلاج الحر والتفتيش الصيدلي بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها في الاسواق، داخل مركز تجميل يقوم بعمل «البوتكس والفيلر» غير مرخص بمدينة المنصورة، وبه حوالي 1500 كبسولة مهربة.

تشكلت لجنة من كل من إدارة العلاج الحر مع الرقابة التجارية ومفتشي الادارة العامة للصيدلة بالدقهلية، وتم المرور على مركز تجميل غير مرخص، في شارع «قناة السويس« بمدينة المنصورة، واتضح من نتيجة أعمال التفتيش أن المركز يقوم بعمل «البوتكس والفيلر»، الذي تستخدمه النساء عادةً لإزالة تجاعيد الوجه، أو إزالة أثار الشيخوخة، ويحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والكريمات ما بين أدوية مهربة أوغير مرخصة، بالإضافة إلى أصناف منتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط حوالي 1500 كبسولة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى كونها باهظة الثمن، و153 امبولات مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير حااصلة على تصريح بالتداول، و361 عبوات كريمات، تنوعت ما بين مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها للرقابة التجارية، لعمل المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

من جانبه، وجه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، كلاً من إدارة العلاج الحر والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، بتشديد الرقابة على مراكز العلاج والمستشفيات الخاصة وسوق الدواء، وتكثيف الحملات، لردع المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً تجاههم.

وشدد «مكي»، في بيان صحفي ، على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية كافة، ومؤسسات العلاج الحر ومنافذ تداول الأدوية، ومتابعة الاشتراطات والضوابط، والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار غير القانوني، وتشديد الرقابة على الأدوية، خاصةً منتهية الصلاحية، ومنع تداولها، وكذلك الأدوية مجهولة المصدر والمهربة.