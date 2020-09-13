تشميع 12 صيدلية مخالفة وضبط أدوية منتهية الصلاحية ببني سويف

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، اليوم، عن تشميع 12 صيدلية مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤوليها، لمخالفتها القوانين المنظمة لها وحيازتها أدوية منتهية الصلاحية وأدوية تأمين صحي.

وكشف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف المتحدث الإعلامي للمديرية، عن تكليف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلة بالمديرية، والدكتور عبدالرحمن صابر مدير التفتيش الصيدلي، بعمل حملات مكثفة على الصيدليات الخاصة كذلك صيدليات مديرية الصحة سواء وحدات صحية أو مستشفيات، في إطار اهتمام المديرية بالمتابعة المستمرة، لضبط السوق الدوائي بالمحافظة.

وأشار إلى أن تلك الحملات تابعت 75 صيدلية بالإضافة إلى 2 مخزن أدوية، تمكنت خلالها من تشميع 12 صيدلية مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بالإضافة إلى ضبط أدوية مستوردة مهربة مجهولة المصدر، ومحظور تداولها في السوق المصري، كذلك ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي محظور بيعها للجمهور، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية من عقار "ميزوبروستول" محظور بيعها في الصيدليات دون اتباع الاشتراطات واللوائح المنظمة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط أحد الأشخاص يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص.

وأضاف: "تابعت الحملات الصيدليات الخاصة بـ8 وحدات صحية، ومدى تقديم الخدمات الطبية والدوائية، وتوافر الأدوية ومستلزمات الوقاية بالوحدات، كذلك صيدليات 5 مستشفيات مركزية من أجل التأكد من تقديم الخدمات الطبية والدوائية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، كذلك تم عمل معاينات أولية وأخيرة لعدد من الصيدليات بالمراكز، حيث تم استصدار 12 رخصة لمؤسسات صيدلية لتقديم الخدمات الطبية والدوائية للمواطنين.