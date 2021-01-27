إحالة موظفي 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، الدكتور محمود الصبروط، اليوم الأربعاء، بإحالة عدد من الموظفين والعاملين في 4 مراكز للشباب، في نطاق إدارات الشباب بقليوب وشبرا الخيمة وشبين القناطر، للتحقيق أمام الشئون القانونية، بسبب تغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية.

جاء قرار وكيل وزارة الشباب والرياضية بإحالة هؤلاء الموظفين للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتباعها حيالهم، بعد ورود تقرير المتابعة المقدم من اللجنة المشكلة برئاسة محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الشباب والرياضة، والذي شمل عدداً من مراكز الشباب في جنوب القليوبية.

ففي إدارة شباب شبرا الخيمة، تم متابعة مراكز شباب «ميت نما، ومنطي، وبيجام»، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة، وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتبع كافه الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي إداره شباب قليوب، تم متابعة مراكز شباب «عزبة الجندي، والإصلاح الزراعي، وميت حلفا، وكوم أشفين، وناي»، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة، وتمارس نشاطها، بينما تبين عدم وجود موظفين في مركزي الشباب بـ«زاويه النجار، وبلقس».

وفي إدارة شباب شبين القناطر، تم متابعه مركز شباب «طحانوب»، وتبين أن المركز مفتوح بدون عاملين، وإغلاق مركز شباب «نوى» في أوقات العمل الرسمية.

وتابعت اللجنة التدريب الخاص بفرق المسرح والكشافه المشاركين في بطوله الجمهوريه بمركز شباب منطي، وأكاديمية كرة القدم بـ«ميت حلفا»، وأوصت اللجنه جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد مرض كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة المترددين على المراكز.

وفي وقت سابق، قام وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية بتسليم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، بمركز شباب مدينة بنها، بحضور عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، ووكيل المديرية، وليد فرماوي، وأسر بعض الشباب الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة.