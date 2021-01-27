19 مهنة بمراكز التكوين المهني للتدريب بمصروف يومي: تعرف عليها

يتطلع كثيرون للانضمام لمبادرة «التكوين المهني» التي تبنتها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم أصحاب المهن والحرف، إلا أن البعض لا يعرف الأوراق المطلوبة للانضمام والمهن التي يتم التدريب عليها.

المهن المطلوبة للتكوين المهني

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن المهن التي يتم التدريب عليها هي على النحو التالي: نجارة – حدادة ولحام – كهرباء – طباعة – أشغال بنات – تبريد وتكييف – صيانة أجهزة منزلية – إصلاح أجهزة إليكترونية – ألوميتال – خراطة معادن – أثاث معدني– سمكرة وصحى – دوكو - سمكرة سيارات – مصنوعات جلدية – نقش – ميكانيكا سيارات – تفصيل وخياطة.

كما يتم منح شهادة تخرج بعد انتهاء التدريب تستخدم كمسوغ تعيين في بعض الجهات، بالإضافة إلى منح مصروف جيب يومي قدره (5 جنيهات) لكل متدرب «المتسربين من التعليم» طوال مدة التدريب.

التأمين الصحي على المتدرب

وبحسب التضامن، فإنه يتم التأمين الصحي لكل متدرب، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، كما أن للخريج الحق في الحصول على مشروع أسر منتجة وكذلك معاشات ضمانية للأسر المستحقة بعد إجراء البحوث الإجتماعية اللازمة، كما أن هناك متابعة للمتدرب بعد التخرج من خلال ما يسمى بالرعاية الاجتماعية اللاحقة، يتم فيها متابعة نشاط الخريج سواء داخل المركز أو خارجه.

الأوراق المطلوبة للانضمام للتكوين المهني

- طلب التحاق ومرفق به عدد (4) صور 4×6.

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- آخر شهادة دراسية حصل عليها إن وجدت.

حصاد مراكز التكوين المهني في 2020

ومن خلال 72 مركزا للتكوين المهني، تُشرف وزارة التضامن الاجتماعي عليها، بهدف إعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية.

ومن خلال المراكز يتم تأهيل تلك الفئات مهنيا وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تتماشى مع قدراتهم ومع متطلبات سوق العمل.

ووفقا لوزاوة التضامن الإجتماعي، فإن قيمة الإعانة السنوية لمراكز التكوين المهني تبلغ 3.2 مليون جنيه.

وتتمثل الفئات المستهدفة من التدريب بمراكز التكوين المهني في: المتسربين من مراحل التعليم الأساسي، والمتخلفين عن مراحل التعليم الأساسي، والحاصلين على شهادة مرحلة التعليم الأساسي، وخريجي وطلبة المدارس الثانوية والجامعات المختلفة، والعاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات وقطاع الأعمال، وربات البيوت، وأصحاب المعاشات وفائض العمالة بالقطاعات المختلفة ممن لديهم القدرة والرغبة في التدريب.

عدد خريحي مراكز التكوين المهني

وحسب آخر إحصائيات الوزارة، فإن عدد الخريجين من مراكز التكوين بلغ 1200 شخص، وتبلغ قيمة الإعانة 3.2 مليون جنيه.