إطلاق اسم الراحل أبو طالب على «هنجر 7000» بعد أيام من وفاته

قررت شركة مصر للطيران، إطلاق اسم الفقيد المهندس أبو طالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة والأعمال الفنية، على هنجر 7000 في أرض مهبط مطار القاهرة الدولي، والذي شهد وفاته في أثناء تأدية عمله داخل الهنجر الشهير بـ«7000» سابقًا، وتخليدًا لذكراه وما قدمه لقطاع الطيران المدني طوال فترة عمله بمصر للطيران، وكواحد من أهم أبناء القطاع المخلصين والمؤثرين به على مدار حياته، فتم إطلاق اسمه على الهنجر.

قرار إطلاق اسم المهندس أبو طالب جاء بمبادرة من الطيار محمد منار عنبة

جاء القرار بمبادرة من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالاتفاق مع الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وتخليدًا لاسم أحد أبناء الشركة، تقديرًا لجهوده الجليلة خلال فترة خدمته بالشركة في مختلف المواقع القيادية.​

وتولى المهندس الراحل أبوطالب توفيق، مهام عمله بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، في أكتوبر من العام الماضي، بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفا للمهندس إبراهيم فتحي.

وكان المهندس أبو طالب توفيق، تم تعيينه في عام 2011 رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، وفي عام 2012 وحتى عام 2015، تولى رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للفترة الأولى، ومن عام 2016 حتى عام 2018، تولى رئاسة شركة الصيانة والأعمال الفنية للفترة الثانية، حيث سبق وأن تولى ذلك المنصب عدة سنوات من قبل.