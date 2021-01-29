وفاة مأمور قسم بنها السابق متأثرا بإصابته بكورونا

توفي اللواء مجدي راشد، المأمور السابق لقسم شرطة بنها، في محافظة القليوبية، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة اللواء مجدي راشد، وتقدموا بالعزاء إلى أسرته.

وأكد عدد من أفراد العائلة، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع فيسبوك، أنه من المقرر تشييع جثمان اللواء الراحل، اليوم، عقب صلاة الجمعة، من ساحة مسجد الفرقان، إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر العائلة، مؤكدة اقتصار الجنازة على الدفنة ولا يوجد عزاء، تطبيقا للإجرءات الاحترازية.

ومنذ إصابته بفيروس كورونا، خضع اللواء مجدي راشد للعزل في أحد المستشفيات بالقاهرة، وهو شقيقه اللواء عبدالرحمن راشد، مساعد وزير الداخلية السابق، وسكرتيرعام محافظة أسيوط سابقاً، وأمين عام حزب «الحرية».

تزامن الإعلان عن وفاة مأمور قسم شرط بنها الأسبق مع تسجيل محافظة القليوبية 5 وفيات داخل مستشفيات ومراكز عزل المصابين بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال مصدر طبي بمستشف قها المركزي إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة اليوم، وهم: «ناصر س. ح.»، 67 سنة، من قرية «كفر أبو ذكري»، التابعة لمركز بنها، و«إلهام أ. م.»، من قرية «نقباس»، التابعة لمركز بنها، و«رجب ع. ع»، 65 سنة، من قرية «أنياي» التابعة لمركز طوخ.

وأضاف المصدر أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى، اليوم الخميس، بلغ 44 حالة، مشيراً إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط، التي تحتاج إلى عناية مركزة.

كما كشف مصدر طبي بمستشفى بنها للتأمين الصحي عن وفاة حالتين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، كانا يخضعان للعلاج في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية إصابتهما بالفيروس.

وأشار المصدر إلى أن أحدهما شخص يبلغ من العمر71 سنة، مقيم بمدينة بنها، والحالة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 74 سنة، من مدينة بنها.

وسجلت القليوبية اليوم الخميس، 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.