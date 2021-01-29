تشييع جثمان مأمور قسم بنها السابق إلى مثواة الأخير «صور»

شارك المئات من أهالي بنها، في تشييع جثمان اللواء مجدي راشد، مأمور قسم بنها الأسبق، والذي توفي أمس الخميس، متأثرا بفيروس كورونا، حيث أدى المئات صلاة الجنازة على الراحل بمسجد الفرقان بمدينة بنها، في ظل احتياطات مشددة، وجرى دفن الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها.

وأعلن شقيق الراحل اللواء عبد الرحمن راشد مساعد وزير الداخلية، اقتصار العزاء علي تشييع جنازة الفقيد لمثواه الأخير بمقابر بنها بالشموت، تنفيذا للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفقيد أصيب بكورونا، وجرى عزله بأحد مستشفيات القاهرة، منذ حوالي أسبوعين إلى أن وافته المنية مساء أمس، إثر إصابته بالفيروس.

وتحولت صفحات التواصل الإجتماعي والفيس بوك بالقليوبية وبنها لدفتر عزاء في الراحل وفاة الراحل وتداول النشطاء نبأ الوفاة وميعاد الجنازة وعدم اقامة عزاء.

وأوضح عدد من أصدقاء الراحل، أنه منذ إصابته بفيروس كورونا كان محجوزا للعلاج بمسنشفي الشرطة بالعجوزة مقدمين العزاء إلي شقيقه اللواء عبدالرحمن راشد، مساعد وزير الداخلية السابق وسكرتيرعام محافظة أسيوط سابقاً وأمين عام حزب «الحرية» بمحافظة القليوبية ولنجليه ضابطي الشرطة.

وتولى الفقيد خلال عمله، عدد من المناصب الشرطية علي مدار تاريخ عمله بمحافظة القليوبية منذ أن كان بالمباحث، وتدرج في المناصب حتي وصل لمأمور قسم بنها لمدة طويلة، كان فيها مثالا لرجل الشرطة الانسان الذي يساعد الكبير والصغير ويقف بجوار الحق، وكان مكتبه مفتوحا لحل النزاعات والمشاكل قبل ان تتفاقم، وخاصة وانه كان أحد أبناء أكبر عائلات بنها وكان يحب السعي في الخير.

ونعى حزب الحرية المصري بكامل قيادته و أعضاءه الفقيد، وهو شقيق أمين الحزب بالقليوبية، ووالد الملازم أول محمد مجدى راشد، والملازم كريم مجدى راشد، داعيين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يغفر له ويسكنه فسيح جناته.