محافظ البحيرة: تنفيذ 95 مشروعا في 8 قرى بـ3 مراكز ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه جرى تشكيل فرق عمل مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن والمحافظة، لوضع الخطط التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ 95 مشروعا في 8 قرى في 3 مراكز بالمحافظة.

المبادرة وضعت المواطن في «حياة كريمة»

وأضاف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مبادرة «حياة كريمة» استطاعت تغيير الشكل العام لهذه القرى، ووضعت المواطن بالفعل في حياة كريمة، لافتا إلى أن المشروعات تضمنت صيانة وبناء مدارس كاملة، ورصف الطرق، وتوصيل الصرف الصحي، ومشروعات المياه، ورفع كفاءة الوحدات الصحية، وإنشاء كباري لربط القرى، وإنشاء مراكز للشباب والملاعب.

احتياجات الأهالي تم تنفيذها بدقة

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن كل احتياجات أهالي تلك القرى تم تنفيذها بدقة، وفقا لتعليمات القيادة السياسية، وهناك رضا من الشارع غير عادي بعد تغيير حياتهم بسبب المبادرة، والتي تحولت بشكل.

17 قرية ضمن المرحلة الثانية

وأوضح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن تكلفة المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليون جنيه، لافتا إلى أن المرحلة الثانية بها 17 قرية، إضافة لمبادرة حياة كريمة في 6 مراكز بالمحافظة، التي تتكون من 40 وحدة قروية محلية، و3845 تابعا، وهو رقم غير عادي، مؤكدا أن المبادرة ستغير شكل القرى بالبحيرة.

تطوير القرى فرحة كبيرة لمصر

ولفت اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة إلى أنه تم تطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية إضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللشباب نصيب لهذه المشروعات، بواقع 95 مشروعا متكاملا، متابعا: «إحنا فرحانين للي تم على الأرض، ودي فرحة كبيرة لمصر بشعبها، وربنا يكلل المبادرة على النجاح».

وتعد «حياة كريمة» أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضًا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.