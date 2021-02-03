حظك اليوم الأربعاء 3-02-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

البعض لا يمكنهم أن يبدؤو يومهم بدون معرفة ما تخبرهم به الأفلاك اليومية وحظك اليوم بعد تغير حركات النجوم والأجرام السماوية، على سبيل الدعابة أو التفاؤل في بداية اليوم، وتستعرض «الوطن» لقرائها توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد حظك اليوم لكل برج على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

احم نفسك وكن حذرا ولبقا وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك اليوم راغبا في التمرد على كل ما يكبل حركتك ومشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمدك بالنشاط وبكل الإصرار على تنظيم جهودك وأولوياتك في شئونك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الصمود وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الثور سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تثبت نفسك في كل عمل تقوم به وتميل اليوم أيضا للاستمتاع بحياتك الاجتماعية ويتبعك الكثيرون.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم أن تعيش الحياة كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم قد تشتد حساسيتك وعليك أن تأخذ الأمور ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتعامل بعدل مع الأحباب والأخوة وإذا أصريت على نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد هبة مجدى، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزلك الثاني مما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية وعليك أن تعتني بحساباتك تجنبا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك نظرة ثاقبة وتعرف كيف تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وتعبر عن نفسك بسهولة ويضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

المريخ في مواجهة برجك.. اعمل بدقة ولا تصر على التحكم في كل شيء وخطط في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء والتكاسل قليلا.. نظم جهودك ولا تتحامل على نفسك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأصدقاء أو الزملاء المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تعدك بأجواء حيوية وقد تساعدك الظروف على التألق والظهور.

ومن أبرز مشاهير برج القوس علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك غير مستقر مزاجيا وعليك اليوم أن تقاوم ذلك وحاول أن ترتب أفكارك وأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

معاكسة القمر لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك الفرص وقد يفتح المجال أمامك لترتيب سفر أو قضاء أوقات سعيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا.. تجذب إليك الجنس الآخر، وعموما يعمل الفلك من أجل إسعادك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات فتزدهر اليوم مواهبك الحسابية وقدرتك على التخطيط ويساعدك ذلك على اتخاذ قرارات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب وبمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحى، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.