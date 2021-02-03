حظك اليوم الأربعاء 3-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يشعر دائما بالمسؤولية عن نفسه واحتياجاته، وهو يرفض طلب المساعدة من أحد، لذلك يعتبر قائد ناجح، وتستعرض "الوطن" لقرائها توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

احم نفسك وكن حذرا ولبقا وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك اليوم راغبا في التمرد على كل ما يكبل حركتك ومشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.