وفاة اللواء أحمد صوان أكثر من تولى منصب محافظ الدقهلية

توفى اللواء الدكتور أحمد سعيد صوان محافظ الدقهلية الأسبق، اليوم، وشيعت الجنازة من مسجد غرب الجولف في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وسط جمع من عائلته وأقاربه وزملائه السابقين.

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ويعتبر « صوان » واحدا من أهم المحافظين السابقين والذي بقي في منصبه لمدة تقترب من 7 سنوات وهو أطول مدة شغل فيها محافظ بالدقهلية هذا المنصب بين 23 محافظ سابق تولوا هذا المنصب من عام 1960 إلي عام 2019.

وأصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في 17/7/2001 قرارا بتعيين اللواء أحمد سعيد صوان والذي كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية، خلفا للواء محمد مصطفي الشناوي، وظل في منصبه حتى 21/4 /2008، وخلفه اللواء سمير عبد المنعم سلام.

ونعى عدد كبير من التنفيذيين والشعبيين وأعضاء المجلس الشعبى المحلى بالدقهلية والذين عاصروه ودعوا له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وكتب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ عن محافظ الدقهلية، علي صفحته بموقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك» ناعيا له: «في ذمة الله، الأستاذ والأب والصديق، دكتور أحمد سعيد صوان محافظ الدقهلية الأسبق، عليك رحمة الله تعالي».

ونعاه النائب محمد عبدالمعطي عضو مجلس الشيوخ، كاتبا «البقاء لله ننعى اللواء المرحوم أحمد سعيد صوان محافظ الدقهلية الأسبق رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة منتهاه وان لله وان اليه راجعون».