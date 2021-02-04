مصادرة 100 شيشة في حملات على المقاهي ببنها

شنت الأجهزة التنفيذية لمدينة بنها برئاسة المهندس علي عبدالستار، رئيس المدينة حملة، اليوم، للتفتيش على الكافيتريات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة ونسب التواجد والحضور في الكافيهات ومنع تقديم الشيشة.

أسفرت الحملة عن مصادرة 100 شيشة في عدد من الكافيهات بمنطقة كوبري الفحص والكباري، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه رئيس المدينه لاستمرار الحملات الدورية على المحال والمقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا

وخلال الحملة، تحفظ رئيس المدينة على سيارة أثناء إلقاء قائدها مخلفات البناء علي الطريق الزراعي وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمة حيال قائدها.

في وقت سابق، شن مجلس مدينة الخصوص حملة مكبرة على المحلات والكافتريات بالمدينة، قادها اللواء نادر سعيد رئيس المدينة ومساعدوه بالتنسيق مع شرطة المرافق للتأكد من عدم مخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية بشأن فيروس كورونا.

أسفرت الحملة عن تحرير 50 محضرا ومصادرة 20 شيشة وغلق وتشميع 10 كافتيريات ومحلات، خالفت قرار مجلس الوزراء بعدم تطبيق قرار الغلق في المواعيد المحددة وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال رئيس مدينة الخصوص، إن الحملات مستمرة على المقاهي والكافتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى ومنع استخدام الشيشة حفاظا على الصحة العامة.

فيما ضبطت مديرية الطب البيطري بالقليوبية خلال حملة على أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم بمدينة طوخ، 17 طن من لحوم «رومي وسمان»، داخل ثلاجة تقوم بإعادة تعبئة المنتجات الغذائية غير الصالحة وتم التحفظعلى المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.

قاد الحمله الدكتورة أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية بالتنسيق مع العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين وإدارة شرطة المسطحات برئاسة العميد ياسر منصور وتم سحب عينات من المضبوطات وارسالها الى معهد بحوث صحه الحيوان بالقليوبية وتولت النيابة االتحقيق.