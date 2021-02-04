انخفاض أسعار الذهب بنهاية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 795 جنيها

سجلت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 فبراير الجاري، انخفاضًا ملحوظًا في كل الأعيرة مقارنا بأسعار الصباح التي شهدت استقرار في جرامات المعدن الأصفر بمحلات الصاغة.

حالة التذبذب في الأسعار لم تكن جديدة على أسواق الذهب، فقد شهدت أسعار الذهب خلال العام الماضي، حالة من التذبذب أيضا في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء، نستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، في نهاية التعاملات اليوم الخميس الموافق 4 فبراير، في محلات الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 909 و911 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 795 و797 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 681 و683 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب، بين 6360 إلى 6376 جنيهًا.

ارتفاع الدولار سبب في تراجع الذهب والفضة

ووفقا لوكالة «روسيا اليوم»، فإن المعدن الأصفر والفضة شهدا انخفاضا إذ أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبيتهما.

من جهتهم يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في أمريكا وتوقعات بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات.

الذهب عالميا

وفي المعاملات الفورية هبط الذهب 0.6% إلى 1822.81 دولار للأونصة،. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1822.90 دولار للأونصة، بينما سجلت الفضة هبوطا 1.1 بالمئة إلى 26.56 دولار، وذلك مع تلاشي موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، علق مايكل مكارثي، كبير استراتيجي السوق لدى «سي إم سي ماركتس»، عن انخفاض الذهب بأن التحركات في الفضة هي مضاربات إلى حد كبير، وأصبح من الواضح أنَّه ليس لها تأثير دائم، وإن الدولار عند ذروة شهرين يضغط على أسعار المعادن النفيسة.

وأضاف محلل السوق، أنَّ متابعة البنوك المركزية هي الأساس الآن.