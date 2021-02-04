بريد الوطن..وداعاً طبيب الغلابة.. خيري الخير

رحل عنا الطبيب العلامة، وطبيب الغلابة «خيرى مسعد إسرائيل»، ابن مدينة المنصورة، وصهر واحدة من أكبر عائلات نبروه، حيث يسكن ويعمل بمستشفى نبروه، وتقع عيادته هناك.

كان المرحوم صديقاً للجميع، وشعبيته جارفة بالمدينة، وكانت عيادته التى يفتحها عقب عودته من المستشفى مكدسة على الدوام بالأهالى، لامتيازه، وكشفه بمبالغ بسيطة رمزية، وكان جميع الأهالى يتهافتون على عيادته، ومن لا يملك قيمة الكشف يكشف عليه مجاناً، بل ويشترى له علاجه من جيبه الخاص، فأصبح الأهالى يتغنون به، لأمانته وإخلاصه، وأصبحت شعبيته جارفة، لا فرق عنده بين هذا وذاك، وأشير إلى جزء صغير من أفعال الطبيب الإنسان، فأثناء ذهابه لعيادته فى أحد الأيام، فوجئ أسفل العيادة بشخص يدعى «محمد»، كان يبكى بكاء شديداً لتعرّض «التوك توك» الذى يعمل عليه لحادث، فقام الطبيب بنفسه بجمع مبالغ من أصاحب المحلات أسفل عيادته وأعطاها لسائق «التوك توك»، وكان المبلغ الذى جمعه الطبيب يزيد على ثمن «التوك توك» الفعلى، وبكى السائق، وشكر الطبيب، وكذك فعل أهالى نبروه، عندما علموا بالقصة، فوداعاً لهذا الطبيب الذى كان مثال الإنسانية والعطاء، حتى إن مدينة نبروه ورجالها يبكون حزناً على الطبيب الإنسان، وجاءت جنازته التى انتهت فى مقابر مدينة المنصورة، لتدلل على مكانة الطبيب الإنسان، حيث شارك فيها عدد كبير، وكأنها مظاهرة حب.

يسرى عزيز عبدالملاك

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com