بريد الوطن.. الموت

غيّب الموت أحباباً لنا

ما عُدنا نراهم إلا فى أحلامنا

يرحلون ويتركون الغصّة فى قلوبنا

رسمت ساعة الرحيل من غير إعلامنا

كانت مفاجأة بالنسبة لك ولنا

سلام على روحك الطاهرة

بسمتك ما زالت فى مخيلتنا

تكشّفت لك الحقيقة من لحظة وداعنا

فهنيئاً لك مقعد صدق عند مليك مقتدر

لا نعترض قضاء ربنا

بل الفراق زاد من إيماننا

فكأس الردى تقتل آمالنا

نعلم أن الموت كأس الكل شاربها

عجز الطبيب عن درء الموت عن نفسه

ويموت بنفس الداء الذى كان يداويه

صنعت التاريخ واللغة وفى النهاية فارقتنا

سنة الحياة أنك مفارق مهما طالت السنون

تارك أحبابك لمجهول عند مليك تملك أمرنا

د. ثابت غنام

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