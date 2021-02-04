بريد الوطن.. الموت
كتب:
بريد الوطن
09:56 م | الخميس 04 فبراير 2021
صورة تعبيرية
غيّب الموت أحباباً لنا
ما عُدنا نراهم إلا فى أحلامنا
يرحلون ويتركون الغصّة فى قلوبنا
رسمت ساعة الرحيل من غير إعلامنا
كانت مفاجأة بالنسبة لك ولنا
سلام على روحك الطاهرة
بسمتك ما زالت فى مخيلتنا
تكشّفت لك الحقيقة من لحظة وداعنا
فهنيئاً لك مقعد صدق عند مليك مقتدر
لا نعترض قضاء ربنا
بل الفراق زاد من إيماننا
فكأس الردى تقتل آمالنا
نعلم أن الموت كأس الكل شاربها
عجز الطبيب عن درء الموت عن نفسه
ويموت بنفس الداء الذى كان يداويه
صنعت التاريخ واللغة وفى النهاية فارقتنا
سنة الحياة أنك مفارق مهما طالت السنون
تارك أحبابك لمجهول عند مليك تملك أمرنا
د. ثابت غنام
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