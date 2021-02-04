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محمود مسلم

بريد الوطن.. الموت

كتب:

بريد الوطن
09:56 م | الخميس 04 فبراير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

غيّب الموت أحباباً لنا

ما عُدنا نراهم إلا فى أحلامنا

يرحلون ويتركون الغصّة فى قلوبنا

رسمت ساعة الرحيل من غير إعلامنا

كانت مفاجأة بالنسبة لك ولنا

سلام على روحك الطاهرة

بسمتك ما زالت فى مخيلتنا

تكشّفت لك الحقيقة من لحظة وداعنا

فهنيئاً لك مقعد صدق عند مليك مقتدر

لا نعترض قضاء ربنا

بل الفراق زاد من إيماننا

فكأس الردى تقتل آمالنا

نعلم أن الموت كأس الكل شاربها

عجز الطبيب عن درء الموت عن نفسه

ويموت بنفس الداء الذى كان يداويه

صنعت التاريخ واللغة وفى النهاية فارقتنا

سنة الحياة أنك مفارق مهما طالت السنون

تارك أحبابك لمجهول عند مليك تملك أمرنا

                                                             د. ثابت غنام  

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