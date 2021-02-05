حي شرق شبرا يسجل «صفر إصابات» بكورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات من خارج المحافظة، ليبلغ إجمالي من مات بالمحافظة اليوم 44 حالة، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل 14 إصابة جديدة، بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: قها، وشبين القناطر، وشرق شبرا، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12582 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 923 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 789 حالة، وبنها 3936 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1264 حالة وغرب شبرا الخيمة 1324حالة، وشبين القناطر 864 حالة، وطوخ 1613 وقليوب 859 حالة إصابة ومدينة قها 75 حالة، وكفر شكر 732حالة إصابة.

وبحسب البيان، أعلنت اليوم وفاة 5 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى قها للعزل الصحي، وكفر شكر المركزي، وأبو المنجا المركزي، والتأمين الصحى ببنها، كانوا محتجزين بها.

فيما شهد مستشفى أطفال بنها خروج وتعافي طفلة مصابة باشتباه كورونا.

وأعلن مصدر بالمستشفى، في وقت سابق، خروج وتعافي 5 أطفال، بعد أن أثبتت مسحتان متتاليتان لهم على مدار يومين تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وكشف المصدر عن استقبال المستشفى 7 أطفال، منذ عدة أيام، وتم عمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم، التي أثبتت إصابتهم باشتباه كورونا.

وأوضح أنه تم عزل ثلاثة أطفال منهم بالمستشفى، منهم رضيع عمره 9 شهور، و6 سنوات، و9 سنوات، منوهًا إلى أنه تم حجز الأربعة الآخرين بالعزل المنزلي مع المتابعة المستمرة بفرق المتابعة المتخصصة بالمستشفى حتى تمام الشفاء.

وأكد المصدر أن الأطفال حالتهم مستقرة ومطمئنة ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، وتم تخصيص مستشفى بنها للأطفال التخصصي، بالدور الثاني، كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرّة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.