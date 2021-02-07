حظك اليوم الأحد 7-02-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص محبو علم الفلك على مطالعة الحظ اليومي للأبراج الخاصة بهم، كما أنهم يقومون بالبحث عن البرج الخاص بالأشخاص المقربين منهم لتحديد الصفات الشخصية لهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولمعرفة نفسك من جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار حكمة في المعاملات المهنية والمادية ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على زيادة مال أو أملاك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط الفلك يساعدك أن تسترخي وتنطلق مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للتمرد.. كن صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمدك بالإصرار على إنجاز كل عمل على أكمل وجه.. تتقدم أعمالك وتحرص على التأثير في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثامن يعدك بالتألق وتعرف كيف تؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم قد تتضح الأمور من حولك وتجد حلا لقضية شائكة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الحب مما يجعلك لبقا خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك بالابتعاد عن التشنج واعتماد الليونة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تبدأ جديدا وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب وقد يجعلك ذلك تبدو متألقا ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المال مما يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك فقط قد تكون مشوشا.. لذا تأن في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان ويطالبك ذلك بأن تعتني بأقوالك وتخطط جيدا قبل أن تتحرك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل ومراقبة الأجواء من حولك ومن المهم ألا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي وقد تحتاج اليوم للاسترخاء وتخصيص وقت تقضيه مع نفسك لتجد سلامك الداخلي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمال.. المخلصون يساندونك وقد تكتشف حقيقة بعض الزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وقدرة على التواصل بهدوء وحب مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الفلك يدعوك أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.